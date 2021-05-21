У Києві в суботу частково обмежать рух транспорту вулицею Антоновича

У Києві завтра з 10:00 до 14:00 частково обмежать рух транспорту на вулиці Антоновича.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці комунальна корпорація “Київавтодор”.

На вулиці Антоновича заплановано встановити антипаркувальні стовпчики. Монтуватимуть їх на ділянці між вулицями Льва Толстого та Саксаганського. Роботи виконають у суботу, щоб менше впливати на трафік.

Київавтодор просить водіїв не залишати автомобілі на тротуарах – працюватимуть евакуатори.

Як повідомляв Укрінформ, із 7:00 до 20:00 22 травня у Києві на перетині проспекту Миру і бульвару Верховної Ради через ремонтні роботи частково обмежать рух транспорту.