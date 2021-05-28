Денісова просить поліцію розслідувати напад під час показу ЛГБТ-фільму

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців із закликом розслідувати напад на заклад у столиці, де проходив показ ЛГБТ-фільму.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці Офіс омбудсмена.

«Уповноважений ВР з прав людини звернулася до правоохоронців щодо розслідування нападу під час показу ЛГБТ-фільму», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, з повідомлень у ЗМІ Офісу омбудсмена стало відомо, що напередодні о 19:00 близько десяти молодих людей розбили вікно закладу, де відбувався преспоказ фільму «Будьмо, гей! Діалоги про гідність».

Фото: Oksana Pokalchuk

За інформацією офісу, вони закинули фаєр і шашку зі сльозогінним газом у приміщення закладу. За викликом на місце події прибула поліція, пожежники та медики.

Організатори вимагають розслідувати інцидент як напад на ґрунті ненависті до ЛГБТ+ представників, а також притягнути винних до відповідальності уточнюється у повідомленні.

Уповноважений ВР з прав людини звернулася до начальника Головного управління Національної поліції у Києві щодо надання інформації про те, чи внесені відомості за цим фактом до ЄРДР, у тому числі з урахуванням ймовірного мотиву нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, та поінформувати про стан розгляду справи.

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Раніше ГО «Київ Прайд» поінформувала у Фейсбуці, що у четвер, 27 травня, під час преспоказу ЛГБТ+ фільму «Будьмо Гей» стався напад.

За інформацією ГО, під вікна Dialog Hub прийшло "з десяток молодиків у масках з черепами та фашистськими символами разом із чорними прапорами з логотипом Solaris та увімкнули на гучномовці психоделічну музику".

"Вони постукали у вікна, але потім мирно стояли пів години з гучно увімкненою музикою. Через пів години вони розбили вікно та закинули фаєр та шашку зі сльозогінним газом. Згодом відразу втекли", - зазначили у ГО "Київ Прайд".

Фото: Oksana Pokalchuk