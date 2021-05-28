Денісова просить поліцію розслідувати напад під час показу ЛГБТ-фільму
Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці Офіс омбудсмена.
«Уповноважений ВР з прав людини звернулася до правоохоронців щодо розслідування нападу під час показу ЛГБТ-фільму», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з повідомлень у ЗМІ Офісу омбудсмена стало відомо, що напередодні о 19:00 близько десяти молодих людей розбили вікно закладу, де відбувався преспоказ фільму «Будьмо, гей! Діалоги про гідність».
За інформацією офісу, вони закинули фаєр і шашку зі сльозогінним газом у приміщення закладу. За викликом на місце події прибула поліція, пожежники та медики.
Організатори вимагають розслідувати інцидент як напад на ґрунті ненависті до ЛГБТ+ представників, а також притягнути винних до відповідальності уточнюється у повідомленні.
Уповноважений ВР з прав людини звернулася до начальника Головного управління Національної поліції у Києві щодо надання інформації про те, чи внесені відомості за цим фактом до ЄРДР, у тому числі з урахуванням ймовірного мотиву нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, та поінформувати про стан розгляду справи.
Раніше ГО «Київ Прайд» поінформувала у Фейсбуці, що у четвер, 27 травня, під час преспоказу ЛГБТ+ фільму «Будьмо Гей» стався напад.
За інформацією ГО, під вікна Dialog Hub прийшло "з десяток молодиків у масках з черепами та фашистськими символами разом із чорними прапорами з логотипом Solaris та увімкнули на гучномовці психоделічну музику".
"Вони постукали у вікна, але потім мирно стояли пів години з гучно увімкненою музикою. Через пів години вони розбили вікно та закинули фаєр та шашку зі сльозогінним газом. Згодом відразу втекли", - зазначили у ГО "Київ Прайд".
Фото: Oksana Pokalchuk