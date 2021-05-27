Дуб та катальпа: столичну колекцію поповнили дві ботанічні пам'ятки

У столиці чотирьохсотлітній дуб та сторічну катальпу оголосили ботанічними пам'ятками природи місцевого значення.

Як передає Укрінформ, таке рішення підтримали більшість депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

«Це рішення ми підтримали, щоб захистити унікальні, рідкісні види місцевої флори. Дані дерева є важливими об’єктами, які потребують збереження та відновлення. «Дуб Красень» та «Катальпа Красуня» мають історичне, композиційне та рекреаційне значення для міста», – зазначив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань екологічної політики Денис Москаль.

За його словами, метою даного рішення є збереження унікальних природних об'єктів, примноження існуючої флори міста Києва та збереження дотримання належного природоохоронного режиму.

Як повідомлялося, Київська міська рада затвердила перелік природоохоронних заходів, що фінансуватимуться з міського фонду охорони навколишнього природного середовища в цьому році.

Фото: kmr.gov.ua