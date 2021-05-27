Дуб та катальпа: столичну колекцію поповнили дві ботанічні пам'ятки
Як передає Укрінформ, таке рішення підтримали більшість депутатів, повідомляє пресслужба Київради.
«Це рішення ми підтримали, щоб захистити унікальні, рідкісні види місцевої флори. Дані дерева є важливими об’єктами, які потребують збереження та відновлення. «Дуб Красень» та «Катальпа Красуня» мають історичне, композиційне та рекреаційне значення для міста», – зазначив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань екологічної політики Денис Москаль.
За його словами, метою даного рішення є збереження унікальних природних об'єктів, примноження існуючої флори міста Києва та збереження дотримання належного природоохоронного режиму.
Як повідомлялося, Київська міська рада затвердила перелік природоохоронних заходів, що фінансуватимуться з міського фонду охорони навколишнього природного середовища в цьому році.
Фото: kmr.gov.ua