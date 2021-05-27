Екзотичні таргани та рослини-хижаки: в екоцентрі Поліського університету «поповнення»

Колекція освітнього простору «Екоцентр», що на базі Поліського національного університету в Житомирі, поповнилася аргентинськими та мадагаскарськими тарганами, павуком з Бразилії та рослинами-хижаками.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла докторка сільськогосподарських наук, професорка, керівниця навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища Поліського національного університету Тетяна Федонюк.

«У нас нещодавно з’явився аргентинський тарган (Blaptica dubia), який виростає приблизно до 40-45 мм. Він мешкає в Центральній і Південній Америці, починаючи з Коста-Ріки. Поширений від Французької Гвіани та Бразилії до Аргентини і Південної Африки. Крім того, тепер маємо і мадагаскарського шиплячого таргана (Gromphadorrhina portentosa). Це дуже великий тропічний тарган, що виростає в довжину до 55 мм – 60 мм, а деякі особини – до 10 см. Він є ендемічним видом, ареал якого обмежений островом Мадагаскар», - розповіла науковець.

За її словами, серед новинок екоцентру - і павук Lasiodora parahybana, що є одним із найбільших у світі. У нього довжина тіла 8-10 см, а розмах лап до 25 см. Вид також ендемічний, який можна знайти в бразильському штаті Параїба. Павук харчується в основному комахами, рідко дрібними ящірками і мишами.

Раніше в екоцентрі з’явилися «тарган-архімандрит» або «гігантський лісовий тарган», павуки-птахоїд Brachypelma hamorii та Poecilotheria regalis.

Окрім того, колекція навчально-наукового центру поповнилася рослинами-хижаками. Зокрема, це кілька видів росичок, що зростають в Австралії, Південній Африці, Південно-Східній Азії, на півдні Китаю і Японії, Мікронезії, Нової Гвінеї до східних територій Австралії, Тасманії і Нової Зеландії.

З’явилися також сарраценії, непентеси, діонея типова або венерина мухоловка та жирянка Тіна.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині у Словечанському лісгоспі створили ботанічний заказник місцевого значення «Черевківський» площею 228 га, де зосереджена флора і фауна, занесена до Червоної книги.

Фото Тетяни Федонюк