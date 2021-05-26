Держбюро розслідувань проводить обшуки в Будинку профспілок - ФПУ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФПУ.

“Сьогодні, 26 травня, з 9.30 Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів ФПУ у Будинку профспілок”, - ідеться у повідомленні.

Обшуки проходять у кабінеті обраного вчора на VIIІ з’їзді Федерації профспілок України голови ФПУ Григорія Осового, заступників голови, в службових кабінетах.

“Наразі невідомо, яку мету переслідують службовці ДБР, які мають опікуватися державними злочинами, проводячи обшуки в найчисельнішій правозахисній громадській організації України. Яким чином прийняті напередодні делегатами з’їзду ФПУ рішення можуть вплинути на державну безпеку?”, - запитують у федерації.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня головою переобрали Осового.