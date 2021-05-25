У центрі Києва поліція перекрила вулицю - працюють сапери

Поліція Києва перевіряє інформацію про виявлення підозрілого предмету поблизу магазину на вулиці Саксаганського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва у Фейсбуці.

"До столичної поліції на спецлінію 102 від співробітника магазину на вулиці Саксаганського надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета поруч із закладом. На виклик оперативний черговий негайно направив працівників вибухотехнічної служби, патрульних, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу", - зауважили у поліції.

Інформація зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці.

Засоби ураження були приховані у дренажно-штольній системі міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці вилучили зі схованки: протитанковий гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг; майже 1 кг пластиду; 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них; 5 споряджених магазинів до автомата; 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.