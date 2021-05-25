У Києві начальницю відділу банку підозрюють у крадіжці ₴450 тисяч

У Києві начальниці відділу АТ «Родовід Банк» повідомили про підозру у крадіжці зі сховища 450 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Начальниця відділу грошового обігу та касових операцій банку підозрюється у привласненні грошових коштів банківської установи (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За матеріалами слідства, у лютому 2020 року начальниця відділу, маючи доступ до грошових коштів, які зберігались у сховищі банку, безперешкодно проникла до нього та вилучила 450 тис. грн, які привласнила.

Вживаються заходи для відшкодування збитків, спричинених державному банку, який перебуває у стадії ліквідації.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому на Житомирщині поліцейські викрили злочинну групу у викраденні з банкової установи та відмиванні 14 млн грн.