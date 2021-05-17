Крадіжки терміналів та підрив банкомата: у столиці затримали двох підозрюваних

У Києві поліція затримала двох підозрюваних у крадіжках платіжних терміналів та підриві банкомата.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України співробітники Солом’янського управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку столичного главку та під процесуальним керівництвом Солом’янської районної прокуратури встановили двох чоловіків, які скоювали крадіжки платіжних терміналів протягом декількох місяців у різних районах столиці.

Термінали вони вивозили за межі міста, розбирали і діставали з них касети з готівкою.

Затримали фігурантів одразу після підриву банкомата на бульварі Перова у Дніпровському районі столиці.

44-річного киянина і 40-річного жителя Київщини затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також з’ясували, що вони вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У ході слідчих дій поліцейські виявили пристрій для вимкнення сигналів GPS-навігації, частини банківських терміналів, номерні знаки, ножі, гроші та особисті речі правопорушників. Речові докази вилучили та направили на експертизи.

«На даний час затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 15, частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України. Це замах на крадіжку. Та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також у нас є всі підстави вважати, що зловмисники причетні ще до ряду крадіжок, скоєних на території столиці, доведенням яких займається слідство», - сказав Крищенко.

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі в ніч проти 17 березня стався вибух у відділенні Ощадбанку на проспекті Олександра Поля. Зловмисники підірвали банкомат і вкрали гроші.

Фото: www.npu.gov.ua