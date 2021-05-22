Поліція склала адмінпротокол на затриманого у Києві білоруського активіста

На білоруського активіста Петра Маркелова, якого 22 травня затримали у Києві біля посольства Республіки Білорусь, складено адміністративний протокол за хуліганство.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"На затриманого під посольством Білорусі було складено адмінпротокол за хуліганство ", - заявили в пресслужбі.

Як повідомлялося, 22 травня білоруського активіста Петра Маркелова, який вже кілька місяців живе в Україні, затримали при спробі перекинути мішок з гноєм на територію посольства Білорусі в Києві.

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Маркелов - активіст Молодіжного блоку. Брав активну участь у виборчих кампаніях у Білорусі як кандидат, довірена особа, спостерігач. Виступав за легалізацію марихуани, брав участь в акціях протесту.

Фото: Радіо Свобода