У Харкові жінка та її діти зіпсували українські паспорти і отримали два протоколи

Поліцейські вручили жінці, яка в Харкові разом з дітьми викинула закордонні паспорти і образливо висловлювалася на адресу держави Україна, два адміністративні протоколи.

Про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

"Днями в Харкові стався брутальний випадок - жінка з трьома дітьми влаштувала «перфоманс» з псуванням закордонних паспортів. Вона і її діти образливо висловлювалися на адресу держави Україна і кидали паспорти на землю, показуючи свою неповагу до документа українського громадянина", - написав Геращенко, виклавши відео з фактами правопорушення і вручення протоколів про адміністративні правопорушення.

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За його словами, ця громадянка не пояснила, чому змусила своїх дітей кидати паспорти на землю і ображати почуття інших громадян.

"Чому ж "злі" прикордонники не випустили її і трьох її симпатичних дітей на відпочинок до Туреччини?!". А сувора правда така: законодавство України прямо встановлює вимогу згоди батька чи матері дітей на їх виїзд за межі України. Згоди батька серед наданих для прикордонного контролю документів не було. І тому прикордонники виконали свій обов'язок і не допустили порушення Закону, і правильно зробили", - уточнив заступник глави МВС.

Він зазначив, що цій громадянці "не треба валити з хворої голови на здорову, а просто знати і дотримуватися Закону".

"За образи на адресу держави і народу України у нас відповідальность не передбачена. На жаль... А ось за дрібне хуліганство і невиконання обов'язків щодо нормального виховання дітей, відповідальність хай не велика, але є. Сьогодні вранці громадянці Інні П. під час вильоту з аеропорту Харкова, за вже правильно оформленими виїзними документами на дітей, поліцією був вручений протокол за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство і 184 КУпАП за ухилення від нормального виховання дітей", - повідомив він.

Геращенко уточнив, що правоохоронці нікому не дозволять знущатися з українського паспорта, і висловив подяку прикордонникам і поліцейським за виконання свого обов'язку.

Він також висловив сподівання, що в майбутньому ця жінка і її діти не будуть порушувати закон.

Напередодні в соцмережах з'явилося відео, на якому жінка показово викинула закордонний паспорт громадянки України і змусила зробити це і своїх дітей у відповідь на відмову прикордонників пропустити її на літак до Туреччини через відсутність необхідних документів для виїзду з дітьми.