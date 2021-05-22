У Києві відбувся марш на підтримку трансгендерів

У Києві кілька сотень осіб взяли участь у марші на підтримку трансгендерів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбувся з нагоди другої річниці затвердження Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Марш трансгендерів у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Учасники Транс-Маршу в оточенні поліції пройшлись ходою від Михайлівської площі до Поштової площі.

Мета акції - привернути увагу української влади до проблем трансгендерів. Зокрема, учасники маршу вимагали від Міністерства охорони здоров'я розробити конкретний план із впровадження нової Міжнародної класифікації хвороб, яка була затверджена ВООЗ у 2019 році. В новій класифікації діагнози, пов’язані з трансгендерністю, більше не належать до категорії психічних захворювань.

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Також учасники акції вимагали оновлення чинного клінічного протоколу та процедури юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема врегулювання можливості переходу для небінарних людей. Разом з цим від влади вимагали посилити заходи, який сприятимуть кращій обізнаності про трансгендерність та її прояви в українському суспільстві.

Організатори заходу підкреслили, що гендерна ідентичність має бути захищеною ознакою від дискримінації та від злочинів на ґрунті ненависті в українському законодавстві.

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Водночас паралельно з Транс-Маршем на Михайлівській площі проходила акція представників організації "Традиція і порядок" проти акції трансгендерів.

У центрі Києва, на Михайлівській площі та прилеглих вулицях, а також на Подолі були посилені кордони поліції.

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Як повідомлялося, ВООЗ у травні 2019 року вилучила трансгендерність із Міжнародної класифікації хвороб. На світовому рівні МКХ-11 набуває чинності вже з початку наступного року.