У Києві відбувся марш на підтримку трансгендерів
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбувся з нагоди другої річниці затвердження Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду Всесвітньою організацією охорони здоров’я.Марш трансгендерів у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ
Учасники Транс-Маршу в оточенні поліції пройшлись ходою від Михайлівської площі до Поштової площі.
Мета акції - привернути увагу української влади до проблем трансгендерів. Зокрема, учасники маршу вимагали від Міністерства охорони здоров'я розробити конкретний план із впровадження нової Міжнародної класифікації хвороб, яка була затверджена ВООЗ у 2019 році. В новій класифікації діагнози, пов’язані з трансгендерністю, більше не належать до категорії психічних захворювань.
Також учасники акції вимагали оновлення чинного клінічного протоколу та процедури юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема врегулювання можливості переходу для небінарних людей. Разом з цим від влади вимагали посилити заходи, який сприятимуть кращій обізнаності про трансгендерність та її прояви в українському суспільстві.
Організатори заходу підкреслили, що гендерна ідентичність має бути захищеною ознакою від дискримінації та від злочинів на ґрунті ненависті в українському законодавстві.
Водночас паралельно з Транс-Маршем на Михайлівській площі проходила акція представників організації "Традиція і порядок" проти акції трансгендерів.
У центрі Києва, на Михайлівській площі та прилеглих вулицях, а також на Подолі були посилені кордони поліції.
Як повідомлялося, ВООЗ у травні 2019 року вилучила трансгендерність із Міжнародної класифікації хвороб. На світовому рівні МКХ-11 набуває чинності вже з початку наступного року.