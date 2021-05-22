Влада Києва обмежить швидкість автомобілів в житлових районах

Київ розпочинає реалізацію програми зниження швидкості у житлових зонах до 30 км/год із пріоритетом територій поблизу лікарень та шкіл.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«У Києві на вул. Лютеранській встановили перший у місті знак обмеження швидкості транспортних засобів до 30 км/год», - зазначив Усов.

Він звернув увагу, що на відповідній ділянці на вул. Лютеранській розташований ліцей, а дорожній рух тут є одним із найнасиченіших у центрі.

«Швидкість погіршує реакцію водіїв та призводить до зіткнень. Європа йде шляхом зменшення швидкісного режиму в містах», - пояснив заступник голови КМДА.

Він також зауважив, що відповідні обмеження діють, наприклад, у Берліні та Брюсселі.

«Є приклад Осло, де у 2015 році введено обмеження швидкості до 30 км/год на міських вулицях, і вже у 2019 році, згідно зі звітом Норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв унаслідок ДТП там зменшилася до одного випадку. І Київ як сучасне європейське місто також впевнено розвивається у напрямі підвищення безпеки дорожнього руху», - зазначив Усов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за 4 місяці цього року на дорогах сталося 5 тис. 988 ДТП з потерпілими.

Фото: КМДА