Влада Києва обмежить швидкість автомобілів в житлових районах
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
«У Києві на вул. Лютеранській встановили перший у місті знак обмеження швидкості транспортних засобів до 30 км/год», - зазначив Усов.
Він звернув увагу, що на відповідній ділянці на вул. Лютеранській розташований ліцей, а дорожній рух тут є одним із найнасиченіших у центрі.
«Швидкість погіршує реакцію водіїв та призводить до зіткнень. Європа йде шляхом зменшення швидкісного режиму в містах», - пояснив заступник голови КМДА.
Він також зауважив, що відповідні обмеження діють, наприклад, у Берліні та Брюсселі.
«Є приклад Осло, де у 2015 році введено обмеження швидкості до 30 км/год на міських вулицях, і вже у 2019 році, згідно зі звітом Норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв унаслідок ДТП там зменшилася до одного випадку. І Київ як сучасне європейське місто також впевнено розвивається у напрямі підвищення безпеки дорожнього руху», - зазначив Усов.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за 4 місяці цього року на дорогах сталося 5 тис. 988 ДТП з потерпілими.
Фото: КМДА