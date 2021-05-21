Поліція затримала чоловіка, який у центрі Києва зірвав український прапор

Столичні оперативники затримали чоловіка, який зірвав прапор України з адміністративної будівлі на Печерську, за фактом наруги над державним прапором у поліції розпочали кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це сказав очільник столичної поліції Андрій Крищенко, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що раніше до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зірвала прапор України з адмінбудівлі на вулиці Грушевського, і за вказаною адресою для документування події прибула слідчо-оперативна група райуправління поліції.

«Правоохоронці поспілкувалися на місці зі свідками та очевидцями, а також вивчили записи з камер відеоспостереження, які зафіксували подію. У результаті оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили чоловіка, причетного до правопорушення. Ним виявився уродженець Дніпропетровської області, 1984 року народження. Його доставили до районного управління поліції», - розповів Крищенко.

За його словами, чоловік відмовився пояснити мотиви свого вчинку.

За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) ККУ, фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає штраф від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше Укрінформ поінформував, що чоловіку, який вчинив наругу над державним прапором України у центрі Києва, повідомили про підозру.