У центрі Києва чоловік розірвав прапор навпіл - йому повідомили про підозру

У Києві чоловіку, який вчинив наругу над державним прапором України, повідомили про підозру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

За інформацією прокуратури, 19 травня ввечері біля адмінбудівлі дирекції молодіжного павільйону «Київська троянда» Центрального парку культури і відпочинку на вул. М. Грушевського, на фасаді якої закріплений флагшток із прапором України, уродженець Херсона, «виражаючи демонстративну зневагу до державного символу України та маючи на меті приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою», схопився за край прапора і повис на ньому. У результаті цих дій стяг було розірваний навпіл, а флагшток зламаний.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нині вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня мешканку Харкова, яка з дітьми для запису відео показово викинула українські паспорти і обурливо висловлювалася щодо України, внесли в базу «Миротворець».