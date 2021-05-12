Мінветеранів засуджує акт наруги над могилами учасників АТО/ООС в Олександрії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.
«Наразі, за цим фактом Олексадрійським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області було порушено провадження та внесено відомості до ЄРДР за статтею 338 Кримінального кодексу України (Наруга над державними символами)», - йдеться у повідомленні.Вандали вчинили наругу над моглами учасників АТО/ООС в Олександрії/Фото: Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО та ВПО, Facebook
Міністерство у справах ветеранів наголошує, що засуджує будь-які прояви плюндрування, наруги й вандалізму щодо пам’ятних символів, монументів та могил, встановлених на честь загиблих українських воїнів у боротьбі за Незалежність України.
У відомстві зауважують, що в Україні діє кримінальна відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятників, ветеранів АТО/ООС, учасників Революції Гідності та борців за Незалежність України у ХХ столітті.
Як повідомляв Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО та ВПО у Фейсбуці, 8 травня в м. Олександрія невідомі позривали державні прапори, що були встановленні біля могил учасників російсько-української війни.
Як повідомляв Укрінформ, 5 травня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наруги над Державним Прапором України у Вінницькій області.
Фото: Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО та ВПО, Facebook