В базу «Миротворця» внесли жительку Харкова, яка з дітьми на камеру зіпсувала українські паспорти

Мешканку Харкова, яка з дітьми для запису відео показово викинула українські паспорти і обурливо висловлювалася щодо України, внесли в базу «Миротворець».

Підстави сформульовано як «Демонстративне публічне знущання над громадянством України», «Залучення малолітніх дітей в антиукраїнську акцію», «Учасник актів гуманітарної агресії проти України», передає Укрінформ.

Ця жінка – Людмила Ч. - фігурує на скандальному відео, яке днями поширилося в соціальних мережах. Повідомляється, що 35-річна громадянка України є уродженкою Дружківки Донецької області. Також опубліковано скріншоти зі сторінок її чоловіка у мережах «Одноклассники» та «ВКонтакте», зокрема, на одному з них сфотографовано дитину на фоні прапора терористичної організації «ДНР» (фото опубліковано в 2015 році), на іншому – зображення терористів Арсена Павлова («Моторола») та Михайла Толстих («Гіві») з написом «Вы с нами всегда» (опубліковано в 2017 році).

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Як повідомляв Укрінформ, в соцмережах з'явилося відео, на якому жінка показово викинула закордонний паспорт громадянки України і змусила зробити це дітей у відповідь на відмову прикордонників пропустити її на літак до Туреччини через відсутність необхідних документів для виїзду з дітьми.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліцейські склали на Інну П. (матір дітей, яких знімали на відео, та сестру Людмили Ч.) два адміністративні протоколи (за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство і 184 КУпАП - невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей), які вручили вранці 19 травня під час вильоту родини з аеропорту Харкова з уже правильно оформленими виїзними документами на дітей (а саме згодою батька на виїзд дитини). Наразі учасниця відео поскаржилася в соціальних мережах, що отримує погрози, а опубліковане раніше відео з дітьми – «фейк».