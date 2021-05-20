У столичному метро вандали пошкодили дефібрилятори

У столичному метро вандали пошкодили дефібрилятори

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Укрінформ
На станції «Університет» троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні. 

 Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Фейсбуці.

"Також на станціях «Академмістечко» та «Хрещатик» пошкоджені кришки боксів дефібриляторів. А на станції «Арсенальна» обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 52 дефібрилятори закуплені для метрополітену Київським міським центром здоров’я. Для ефективного використання після консультацій з авторами громадського бюджету РеаніМетро та профільними організаціями обладнання було розміщено у пасажирських зонах.

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На 52 станціях Київського метрополітену автоматичні дефібрилятори розміщено у пасажирських зонах.

22 березня у Києві на станції метро «Палац спорту» провели успішну реанімацію 56-річному чоловіку з використанням дефібрилятора

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