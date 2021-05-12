У столичному метро дефібрилятори розмістили «у вільному доступі» для пасажирів

На 52 станціях Київського метрополітену автоматичні дефібрилятори розмістили у вільному доступі для пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен.

“Тридцять три одиниці обладнання, що знаходилися у касах підземки, переміщено на платформи та касові зали. Місця монтажу обговорювалися із Всеукраїнською радою реанімації”, - ідеться в повідомленні.

У метрополітені нагадали, що у 2020 році Київський міський центр громадського здоров’я закупив 52 одиниці обладнання (по одному для кожної станції) та передав на баланс підприємства. З них 19 були змонтовані у місцях, визначених авторами громадського бюджету "Реаніметро".

Підземка проводить процедуру закупівлі послуг з навчання працівників надання домедичної допомоги пасажирам.

Як повідомляв Укрінформ, 22 березня у Києві на станції метро "Палац спорту" провели успішну реанімацію 56-річному чоловіку з використанням дефібрилятора.

Фото: Київський метрополітен