У столичному метро дефібрилятори розмістили «у вільному доступі» для пасажирів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен.
“Тридцять три одиниці обладнання, що знаходилися у касах підземки, переміщено на платформи та касові зали. Місця монтажу обговорювалися із Всеукраїнською радою реанімації”, - ідеться в повідомленні.
У метрополітені нагадали, що у 2020 році Київський міський центр громадського здоров’я закупив 52 одиниці обладнання (по одному для кожної станції) та передав на баланс підприємства. З них 19 були змонтовані у місцях, визначених авторами громадського бюджету "Реаніметро".
Підземка проводить процедуру закупівлі послуг з навчання працівників надання домедичної допомоги пасажирам.
Як повідомляв Укрінформ, 22 березня у Києві на станції метро "Палац спорту" провели успішну реанімацію 56-річному чоловіку з використанням дефібрилятора.
Фото: Київський метрополітен