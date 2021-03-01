Дефібрилятори з'явилися уже на 19 станціях столичного метро

У Київському метрополітені завершили роботи із розміщення дефібриляторів у місцях, погоджених з авторами проєкту Громадського бюджету «РеаніМетро».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

«Обладнання знаходиться на платформах станцій «Лісова», «Дарниця», «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна», «Вокзальна», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Святошин», «Академмістечко», «Почайна», «Контрактова площа», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Лук’янівська», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Осокорки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, метрополітен має досвід співпраці з Kyiv City Public Health Center - Міський Центр Громадського Здоров'я, Київ. Профільним підприємством було закуплено та передано підземці 52 дефібрилятори.

Переможець тендеру по громадському бюджету не забезпечив поставку та супровідні документи належної якості. Було підписано відповідний акт рекламації та подано претензію до постачальника у встановленому законом порядку.

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Зазначимо, що аптечки, передбачені проєктом, також розміщено на станціях у місцях, погоджених з авторами проєкту. Вивчається питання додаткової закупівлі обладнання.

Також на станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені та представники Муніципальної варти Києва, кваліфіковані надавати медичну допомогу пасажирам у разі потреби.