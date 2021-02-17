На трьох станціях столичного метро розмістили автоматичні дефібрилятори

У Київському метрополітені розпочали розміщення автоматичних дефібриляторів у місцях, погоджених з авторами громадського бюджету «РеаніМетро».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену у Фейсбуці.

«Так, 17 лютого обладнання вже розміщено на станціях «Хрещатик», «Театральна» і «Політехнічний інститут». Провести роботи заплановано до 1 березня поточного року», - йдеться у повідомленні.

Загалом проєктом передбачено розміщення 19 дефібриляторів на станціях у відкритому доступі.

Як повідомляється, метрополітен має досвід співпраці з Kyiv City Public Health Center - Міський Центр Громадського Здоров'я, Київ. Профільним підприємством було закуплено та передано підземці 52 дефібрилятори, які розміщено у касових залах станцій.

Зазначається, що переможець тендеру по громадському бюджету не забезпечив поставку та супровідні документи належної якості. Було підписано відповідний акт рекламації та подано претензію до постачальника у встановленому законом порядку. Аптечки, передбачені проєктом, було закуплено та вже розміщено на станціях у місцях, погоджених з авторами проєкту. Вивчається питання додаткової закупівлі обладнання.

Також на станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені та представники Муніципальна Варта Києва, кваліфіковані надавати необхідну медичну допомогу пасажирам у разі потреби.