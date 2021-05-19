Стало відомо, як проведуть останній дзвоник у школах Києва

В Києві свято останнього дзвоника в школах проведуть для перших та випускних класів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця голови Київської міської адміністрації Ганна Старостенко.

"Місто готується до завершення навчального року. Цьогоріч ми його завершуватимемо за тим же принципом, що й минулого року. Тобто у нас будуть брати участь в останніх дзвониках перші і останні класи. Школа може сама визначати формат, але звичайно з дотриманням усіх протиепідемічних обмежень", - сказала Старостенко.

Вона додала, що КМДА дає рекомендації щодо проведення останніх дзвоників у школах - вони відбудуться наприкінці наступного тижня, але школи самостійно можуть визначити зручний день і час для цього.

Стосовно проведення випускних вечорів для тих, хто завершує навчання в закладах середньої освіти в цьому році, Старостенко наголосила, що, як і в минулі роки, в школах відбуватиметься тільки вручення атестатів, з дотриманням карантинних обмежень.

"За можливості це відбуватиметься на вулиці, якщо дозволятиме погода, а всі інші святкування - це відповідальність батьків. Якщо вони (заходи - ред.) будуть проводитися, то це не має відбуватися в закладах освіти", - зазначила Старостенко.

Заступниця голови КМДА додала, що на сьогодні всі школи в Києві працюють, лише в деяких окремі класи знаходяться на карантині, з огляду на виявлені випадки захворювання на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, з огляду на ситуацію із захворюванням на коронавірус, учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.