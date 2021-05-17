У Київському СІЗО відкрили оновлений корпус

У Київському слідчому ізоляторі відкрили оновлений корпус, відремонтований за норвезьким зразком, на 18 камер.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України, передає Укрінформ.

Як зауважив міністр юстиції Денис Малюська, створення належних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, є одним з основних завдань, визначених в рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи України до 2026 року.

«Це, у свою чергу, спрямовано на поновлення прав вищевказаних осіб у зв’язку з неналежними умовами тримання. До того ж у слідчих ізоляторах перебувають здебільшого люди, відносно яких ще немає рішення суду. І де-юре, вони не винні. Тому, держава зобов'язана забезпечити нормальні умови їх перебування у СІЗО», – наголосив Малюська.

За його словами, наразі в Україні умови тримання осіб, узятих під варту, не повною мірою відповідають європейським стандартам, через що збільшується кількість рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та осіб, взятих під варту. Це призводить до того, що держава витрачає додаткові кошти на виплату компенсацій. До того ж на формування іміджу України у світовому співтоваристві така ситуація впливає не найкращим чином.

Як повідомила профільна заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, приведення умов тримання до міжнародних стандартів і збільшення житлової площі на особу – одна з тих рекомендацій, яку українській стороні надає Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

«Саме тому одним з найважливіших напрямків реформування пенітенціарної системи є приведення у відповідність до міжнародних стандартів комунально-побутових та санітарно-гігієнічних умов утримання засуджених та осіб, взятих під варту. Сьогодні ми зробили перший вагомий крок до реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи – відкрили оновлений корпус Київського слідчого ізолятора, відремонтований за норвезьким зразком. Важливо, що було враховано норму площі 4 м кв. на одну особу, що відповідає встановленим європейським нормам», – зауважила Висоцька.

Як зазначається, усього було оновлено 18 камер: 14 двомісних та 4 одномісні.

«Кожне приміщення оснащене холодильником, мікрохвильовою, телевізором, стаціонарним телефоном, Wi-fi, кнопкою екстреного виклику охорони, камерами відеоспостереження. Облаштування таких новеньких камер дасть можливість забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі. До того ж ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень», – розповів міністр юстиції.

Окрім оновленого корпусу СІЗО, відкрили музейну експозицію, присвячену періоду функціонування державної установи «Київський слідчий ізолятор».

Зазначається, що в ній, зокрема, увага приділяється відомим історичним постатям, які у різні часи утримувалися в цьому закладі. Зокрема, в експозиції представлені матеріали про Софію Богомолець (1881 – орієнтовний рік ув’язнення в «Київському СІЗО»), Дмитра Донцова (1908 р.), Володимира Винниченка (1902,1903,1906 рр.), Михайла Грушевського (1914-1915 рр.), Симона Петлюру (1918 р.), Богдана (Федора) Кістяковського (1920 р.), Миколу Бердяєва (1920, 1922 рр.), Максима Рильського (1931 р.), Миколу Зерова (1935 р.), Олену Телігу (1942 р.), Михайло Драй-Хмару (1933-1934 рр.), Йосифа Сліпого Верховного Архієпископа (1953, 1957, 1962 рр.) та Сергія Параджанова (1973).

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська висловив пропозицію, щоб зробити з Лук’янівського слідчого ізолятора готель, стилізований під в’язницю.