У Київському СІЗО відкрили оновлений корпус
Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України, передає Укрінформ.
Як зауважив міністр юстиції Денис Малюська, створення належних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, є одним з основних завдань, визначених в рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи України до 2026 року.
«Це, у свою чергу, спрямовано на поновлення прав вищевказаних осіб у зв’язку з неналежними умовами тримання. До того ж у слідчих ізоляторах перебувають здебільшого люди, відносно яких ще немає рішення суду. І де-юре, вони не винні. Тому, держава зобов'язана забезпечити нормальні умови їх перебування у СІЗО», – наголосив Малюська.
За його словами, наразі в Україні умови тримання осіб, узятих під варту, не повною мірою відповідають європейським стандартам, через що збільшується кількість рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та осіб, взятих під варту. Це призводить до того, що держава витрачає додаткові кошти на виплату компенсацій. До того ж на формування іміджу України у світовому співтоваристві така ситуація впливає не найкращим чином.
Як повідомила профільна заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, приведення умов тримання до міжнародних стандартів і збільшення житлової площі на особу – одна з тих рекомендацій, яку українській стороні надає Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.
«Саме тому одним з найважливіших напрямків реформування пенітенціарної системи є приведення у відповідність до міжнародних стандартів комунально-побутових та санітарно-гігієнічних умов утримання засуджених та осіб, взятих під варту. Сьогодні ми зробили перший вагомий крок до реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи – відкрили оновлений корпус Київського слідчого ізолятора, відремонтований за норвезьким зразком. Важливо, що було враховано норму площі 4 м кв. на одну особу, що відповідає встановленим європейським нормам», – зауважила Висоцька.
Як зазначається, усього було оновлено 18 камер: 14 двомісних та 4 одномісні.
«Кожне приміщення оснащене холодильником, мікрохвильовою, телевізором, стаціонарним телефоном, Wi-fi, кнопкою екстреного виклику охорони, камерами відеоспостереження. Облаштування таких новеньких камер дасть можливість забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі. До того ж ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень», – розповів міністр юстиції.
Окрім оновленого корпусу СІЗО, відкрили музейну експозицію, присвячену періоду функціонування державної установи «Київський слідчий ізолятор».
Зазначається, що в ній, зокрема, увага приділяється відомим історичним постатям, які у різні часи утримувалися в цьому закладі. Зокрема, в експозиції представлені матеріали про Софію Богомолець (1881 – орієнтовний рік ув’язнення в «Київському СІЗО»), Дмитра Донцова (1908 р.), Володимира Винниченка (1902,1903,1906 рр.), Михайла Грушевського (1914-1915 рр.), Симона Петлюру (1918 р.), Богдана (Федора) Кістяковського (1920 р.), Миколу Бердяєва (1920, 1922 рр.), Максима Рильського (1931 р.), Миколу Зерова (1935 р.), Олену Телігу (1942 р.), Михайло Драй-Хмару (1933-1934 рр.), Йосифа Сліпого Верховного Архієпископа (1953, 1957, 1962 рр.) та Сергія Параджанова (1973).
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.
Раніше міністр юстиції Денис Малюська висловив пропозицію, щоб зробити з Лук’янівського слідчого ізолятора готель, стилізований під в’язницю.