Поліція проводить слідчі дії на Київському електровагоноремонтному заводі

Співробітники Національної поліції України проводять слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо посадових осіб ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що на початку цього року було порушено кримінальне провадження за фактами заволодіння коштами ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», вчинене службовими особами цього підприємства за попередньою змовою зі службовими особами низки суб’єктів господарювання в особливо великих розмірах у 2019 році.

В Укрзалізниці наголошують, що керівництво компанії створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії.

Фото: Київський електровагоноремонтний завод/Facebook