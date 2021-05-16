У Києві за добу - 137 випадків коронавірусу, 21 хворий помер

У Києві за минулу добу виявили 137 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (27), Дарницькому (25) та в Святошинському (21)", - написав Кличко.

Він зазначив, що за добу захворіло: 73 жінки віком від 19 до 88 років; 55 чоловіків віком від 23 до 97 років; 4 дівчинки від 11 до 16 років та 5 хлопчиків від 1 до 15 років.

За добу зафіксовано 21 летальний випадок від вірусу (загалом 4940).

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 114 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За словами Кличка, за добу 369 осіб подолали коронавірус (загалом 132 332).

Він додав, що загалом підтверджених випадків у столиці 201 890.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 3 620 випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 153 864 особи.