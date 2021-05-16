На вулиці Льва Толстого обмежать рух

На столичній вулиці Льва Толстого частково обмежать рух із 7:00 16 травня до 27 червня.

Про це повідомляє КК «Київавтодор», передає Укрінформ із посиланням на Офіційний портал Києва.

Розпочинається капітальний ремонт вулиці Льва Толстого. Буде оновлена ділянка між вул. Митрополита Липківського і вул. Тарасівською.

Як зазначається, на першому етапі роботи виконуватимуть на частині від вул. Назарівської до вул. Тарасівської (у напрямку вул. Володимирської). Ремонт виконають в комплексі з капітальним оновленням двох шляхопроводів на вул. Льва Толстого, аби двічі не обмежувати рух.

Під час ремонту рух буде частково обмежено.