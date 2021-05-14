У суботу та неділю на лівому березі обмежать рух транспорту - список вулиць

У Києві 15 і 16 травня на Лівому березі обмежать рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Фейсбуці.

«16 травня (15 травня частково) у зв’язку із проведенням змагання Дуатлон кубок Києва 2021 буде обмежено рух транспорту на Лівому березі Києва», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з 18:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух автотранспорту на Русанівській набережній.

«З 05:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух на Русанівському бульварі», - сказано в повідомленні.

Графік перекриття вулиць 16 травня:

Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) - з 07:00 до 12:30;

Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Миколи Бажана) - з 07:00 до 12:30;

поворот з вул. Ентузіастів в сторону мосту Патона - з 07:00 до 10:00;

поворот з просп. Павла Тичини в сторону мосту Патона - з 07:00 до 10:00;

поворот з просп. Павла Тичини в сторону Південного мосту - з 07:00 до 12:30;

поворот з просп. Соборності в напрямку Русанівської набережної - з 07:00 до 10:00;

поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної - з 07:00 до 10:00;

поворот з вул. Здолбунівської на Дніпровську набережну - з 07:00 до 10:00;

поворот з вул. Березняківської на Дніпровську набережну - з 07:00 до 10:00.

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Як повідомляв Укрінформ, у столиці з 12 до 22 травня на шляхопроводі на вул. Бойчука через залізницю частково обмежено рух транспорту.