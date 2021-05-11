Рух столичним шляхопроводом на Бойчука частково обмежать до 22 травня

З 08:00 12 травня до 22 травня на шляхопроводі на вул. Бойчука через залізницю частково обмежать рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це інформує КК «Київавтодор».

"На шляхопроводі на вул. Бойчука над залізницею розпочинається ремонт. Оновлюватимуть залізобетонні конструкції, асфальтове покриття. Працюватимуть у напрямку вул. Саперно-Слобідської", - йдеться у повідомленні.

Під час робіт рух буде обмежено частково. КК «Київавтодор» перепрошує за незручності.

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Як передає Укрінформ, з 5 до 31 травня на проспекті Степана Бандери частково обмежать рух транспорту.