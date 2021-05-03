На столичному шляхопроводі частково обмежать рух до 5 червня

З 5 травня до 5 червня на шляхопроводі на перетині вул. Бальзака і просп. Шухевича частково обмежать рух.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на КК «Київавтодор».

"На шляхопроводі на вул. Бальзака (перетин з просп. Шухевича) розпочинається ремонт. Фахівці КП «Київавтошляхміст» оновлюватимуть деформаційні шви. Загалом буде відремонтовано 2 деформаційних шви", - йдеться у повідомленні

Як зазначається, під час ремонту рух буде частково обмежено - КК «Київавтодор» перепрошує за незручності.