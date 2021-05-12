У Києві власник собаки напав на перехожих з ножем після зауваження

У Києві поліція затримала чоловіка, який ножем поранив двох людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кубанської України невідомий поранив ножем жінку та чоловіка”, - ідеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, у дворі багатоповерхівки чоловік вигулював собаку без повідка та намордника. У цей момент біля під’їзду зупинився автомобіль, з якого почали виходити люди, а сабака підбігла до них та почала лаяти.

На прохання 37-річного водія та 64-річної пасажирки прибрати собаку її власник почав нецензурно висловлюватись та агресивно поводитись. У ході конфлікту він дістав з кишені ніж та вдарив ним чоловіка у шию, а потім жінку – в обличчя.

Медики надали допомогу потерпілим на місці.

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Правоохоронці затримали 45-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Деснянського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, поліцейські у Львові затримали зловмисника, який 10 травня жорстоко вбив свого знайомого.

Фото: kyiv.npu.gov.ua