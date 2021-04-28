У Китаї чоловік поранив ножем 16 дітей у дитсадку

Унаслідок нападу чоловіка з ножем на вихованців дитсадка на півдні Китаю 18 осіб зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Серед поранених - 16 дітей та двоє педагогів. Всіх було госпіталізовано.

За даними влади у місті Бейліу, інцидент стався у середу після обіду о 14-й годині за місцевим часом.

Зазначається, що правоохоронці вже затримали нападники. Слідство встановлює його мотиви та всі обставини інциденту.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Албанії Тирані чоловік напав із ножем на п'ятьох людей у ​​мечеті.

Фото: Tasnim