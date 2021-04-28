У Китаї чоловік поранив ножем 16 дітей у дитсадку
Укрінформ
Унаслідок нападу чоловіка з ножем на вихованців дитсадка на півдні Китаю 18 осіб зазнали поранень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
Серед поранених - 16 дітей та двоє педагогів. Всіх було госпіталізовано.
За даними влади у місті Бейліу, інцидент стався у середу після обіду о 14-й годині за місцевим часом.
Зазначається, що правоохоронці вже затримали нападники. Слідство встановлює його мотиви та всі обставини інциденту.
Як повідомляв Укрінформ, у столиці Албанії Тирані чоловік напав із ножем на п'ятьох людей у мечеті.
Фото: Tasnim