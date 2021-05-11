4G-зв'язок запрацював на всіх станціях київського метро

Швидкісний мобільний інтернет 11 травня включено на останній зупинці київської підземки – станції «Теремки». Таким чином, 4G від мобільних операторів працює на всіх 46 підземних станціях київського метро і в тунелях між ними.

Про це йдеться в пресрелізі компанії Vodafone Україна, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Завершено один з амбітних проєктів – пуск 4G в метро Києва, який став прикладом тривалої й злагодженої роботи декількох учасників проєкту: мобільних операторів, технологічного партнера Huawei, міської влади, профільних державних органів та громадських організацій", - ідеться у пресрелізі.

Найбільше навантаження на мережу 4G в метро спостерігається з 8-ої до 9-ої год. і з 16-ої до 19-ої год., додали в компанії.

Як повідомлялось, запуск 4G-мережі в метро почався в березні минулого року зі станції "Академмістечко" і тривав поетапно протягом року. За час, поки тривало підключення, простежується стійка тенденція збільшення трафіку в метро з місяця в місяць: його обсяг уже перевищив обсяг трафіку такого обласного центру як Тернопіль. Пік щоденного трафіку спостерігався 25 лютого 2021 року, коли був встановлений рекорд споживання мобільного інтернету в метро.

Для роботи 4G в метро всі три оператори використовують спільне обладнання від компанії Huawei, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовують у двох діапазонах: 1800 МГц і 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість і швидкість мобільного інтернету. Середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с.

Vodafone Україна - український телеком-оператор, який надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G. Інвестиції Vodafone в період активного будівництва мереж швидкісного інтернету за період із січня 2015 року по жовтень 2020 року перевищили 28,1 млрд грн.