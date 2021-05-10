У Києві за добу - 101 випадок коронавірусу, вісім хворих померли

У Києві за минулу добу виявили 101 випадок захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

«101 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 199 077)», - поінформував він.

За даними мера, захворіли за добу 55 жінок віком від 18 до 95 років; 40 чоловіків віком від 19 до 83 років; 2 дівчинки 10 місяців та 13 років та 4 хлопчики від 6 до 12 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (41), Святошинському (14) та в Дарницькому (12) районах, додав він.

Зафіксовано 8 летальних випадків від вірусу. Загалом від початку пандемії у столиці померли 4 826 осіб.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих на COVID-19, 98 людей госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

При цьому, зазначив Кличко, 46 осіб подолали коронавірус (загалом 128 157).

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Як повідомлялося, загалом в Україні станом на 10 травня лабораторно підтверджено 2 122 327 випадків COVID-19, з них за добу – 2 817.