Потрійна ДТП під Києвом: водію загрожує до 15 років за «катання» поліцейського на капоті

На Київщині водій, який порушив правила дорожнього руху, намагався вбити поліцейського та спричинив три ДТП - йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«6 травня у місті Вишневе, на переїзді, працівник групи реагування патрульної поліції Бучанського РУП зафіксував порушення правил дорожнього руху водієм автівки Nissan. Чоловік порушив правило проїзду перехрестя. Як усі «завжди поспішаючі нахаби», повернув із крайньої правої смуги ліворуч, тим самим, як він думав, залишивши «у дурнях» увесь лівий ряд, який стояв у черзі», - повідомив Нєбитов.

Він розповів, що коли поліцейський звернувся до водія для складання адмінпротоколу, то він спочатку не реагував, а потім спробував втекти та здійснив наїзд на правоохоронця, у результаті чого спричинив ще три ДТП.

«Пошкодження отримали легковик, кросовер Mazdа та мотоцикл. Правопорушник від освідування відмовився і, мабуть, розраховував отримати тільки адміністративний протокол. Втім, слідчий іншої думки. Керманича затримали у порядку ст. 208 КПК України і помістили до ізолятора тимчасового тримання», - уточнили у МВС.

Читайте також: Колишньому поліцейському повідомили про підозру в ДТП з трьома потерпілими

Наразі правопорушнику інкримінують ст. 348 ККУ (вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Водію загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення.

«На щастя, працівник поліції залишився живим. Наразі він перебуває на лікарняному», - наголосив очільник поліції Київщини.

Як повідомлялося, 3 березня чоловіку, який у м.Малині Житомирської області наїхав на поліцейського, внаслідок чого правоохоронець отримав травми, повідомили про підозру.