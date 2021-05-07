Колишньому поліцейському повідомили про підозру в ДТП з трьома потерпілими
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.
“За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури колишньому дільничному офіцеру поліції сектору превенції територіального відділення поліції повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, ДТП сталася у червні минулого року в Олевську. Дільничний офіцер поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Chevrolet.
Унаслідок зіткнення постраждали троє осіб: пасажирка зустрічного транспорту, а також двоє пасажирів авто, яким керував правоохоронець. Усі потерпілі дістали тілесні ушкодження різної тяжкості.
Дільничного звільнено з органів поліції.
Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті поблизу Мукачева у ДТП з автомобілем, яким керував поліцейський, загинули троє людей.