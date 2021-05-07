Колишньому поліцейському повідомили про підозру в ДТП з трьома потерпілими

На Житомирщині повідомили про підозру колишньому дільничному офіцеру поліції, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП з трьома потерпілими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

“За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури колишньому дільничному офіцеру поліції сектору превенції територіального відділення поліції повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, ДТП сталася у червні минулого року в Олевську. Дільничний офіцер поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Chevrolet.

Унаслідок зіткнення постраждали троє осіб: пасажирка зустрічного транспорту, а також двоє пасажирів авто, яким керував правоохоронець. Усі потерпілі дістали тілесні ушкодження різної тяжкості.

Дільничного звільнено з органів поліції.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті поблизу Мукачева у ДТП з автомобілем, яким керував поліцейський, загинули троє людей.