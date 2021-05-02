Винуватці «п'яних» ДТП не зможуть розраховувати на умовний вирок - прокуратура

Зміни до законодавства, які набули чинності цього року, визначають, що водії, котрі скоїли ДТП у стані алкогольного сп’яніння, не можуть розраховувати на умовне покарання.

Про це у Фейсбуці повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, передає Укрінформ.

“Винуватці “п'яних” ДТП із жертвами, відповідно до змін до законодавства, які набули чинності цього року, не зможуть розраховувати на умовне покарання. У разі винесення обвинувального вироку їх очікує реальне покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції статті. Не зможуть вони і пом'якшити своє покарання навіть у зв’язку з каяттям та визнанням вини”, - пояснила Максимець.

Як повідомлялося, в Україні 17 березня набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху”.

За перші три місяці цього року в Україні в ДТП, що сталися внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, загинули 14 осіб.

1 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та взяв під варту на 60 діб водія автомобіля, який учинив ДТП зі смертельними наслідками у центрі столиці. Можливість внесення застави суд своїм рішенням не передбачив.