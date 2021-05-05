У Києві та області здійметься сильний вітер – пориви до 18 м/с

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає жителів Києва та Київської області про сильні пориви вітру, до 15-18 м/с, які очікуються у найближчі години.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС у Телеграмі.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Київській області та м. Києві. За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 травня та протягом доби 6 травня пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться у повідомленні.

"Для уникнення травмувань у таку погоду варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру", - порадили рятувальники.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні у четвер, 6 травня, пройдуть невеликі дощі, місцями грози, температура вночі 6-11°; вдень 16-21°.