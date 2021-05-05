Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

В Україні 5 травня в окремих областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 5 травня у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.