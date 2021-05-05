У Києві викрили підприємця, який постачав неякісну «молочку» управлінню СБУ та навчальним закладам

У Києві підприємцю, який постачав неякісні молочні продукти, зокрема закладам освіти, повідомили про підозру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

"Ювенальні прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві повідомили про підозру керівнику підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами під час постачання молочної продукції до навчальних закладів міста Києва та Київської області (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України)", - ідеться у повідомленні.

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Встановлено, що директор товариства поставляв молочну продукцію неналежної якості військово-медичному управлінню Служби безпеки України, комунальному підприємству «Школяр», виконавчому комітету Української міської ради, управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради.

"Згідно з експертизою, дії підприємця завдали шкоду в розмірі понад 400 тис. грн", - наголосили у прокуратурі.

Як повідомляв Укрінформ, Державна екологічна інспекція за перший квартал 2021 року нарахувала 4,6 млн грн штрафних санкцій у сфері ринкового нагляду за якістю пального, що майже у 8 разів більше, ніж за аналогічний період 2020 року (591 тис. грн).