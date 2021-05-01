У столиці - 671 новий випадок коронавірусу: в яких районах найбільше

За минулу добу, 30 квітня, у столиці виявили 671 новий випадок коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці поінформував київський міський голова Віталій Кличко.

“Плюс 671 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 196 169)”, - ідеться в повідомленні.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 201 випадок, Святошинському - 88 та в Деснянському — 80 районах.

За інформацією Кличка, коронавірусну хворобу упродовж минулої доби виявили у 375 жінок віком від 18 до 95 років, 279 чоловіків віком від 18 до 94 років, 6 дівчаток від 4 до 17 років та 11 хлопчиків від 1 до 14 років.

Як зазначає київський міський голова, за минулу добу в столиці померли 35 осіб (загалом 4 626).

Також повідомляється про госпіталізацію 69 хворих на коронавірус та 210 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали 457 осіб (загалом 124 434).

В Україні за минулу добу, 30 квітня, зареєстрували 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби.