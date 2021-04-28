У Києві відкрили Алею пам’яті нацгвардійця, загиблого на сході України

У столиці народним коштом відкрили Алею пам’яті на честь загиблого у зоні проведення АТО військовослужбовця Національної гвардії Олександра Звінника.

Про це інформує пресслужба Національної гвардії України, передає Укрінформ.

«27 квітня на вулиці Генерала Жмаченка, 20 в Києві встановили пам’ятний знак та відкрили Алею пам’яті Олександра Звінника, який загинув під час виконання бойового завдання у зоні проведення АТО на сході України. Ініціатором виступила Громадська організація «Парк Жмаченка» з місцевих жителів, які народним коштом реконструюють зелену зону», - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець НГУ загинув за кілька днів після свого 23-х річчя - це сталося 5 вересня 2014 року поблизу населеного пункту Тельманове, Донецької області під час виконання службово-бойового завдання, внаслідок обстрілу колони авто-та бронетехніки Національної гвардії України.

Уточнюється, що солдат Звінник, який йшов другим у колонні та ще чотири його побратими загинули на місці.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Указом Президента України Олександр Звінник був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Зазначається, що у своєї матері Наталі Олександр Звінник був єдиним сином.

Його матір та ветерани АТО Дніпровського району подякували жителям за те, що намагаються вберегти пам’ять про подвиг військових.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада минулого року у Попаснянському районі на Луганщині відкрили пам’ятний знак Герою України Тарасу Матвіїву.