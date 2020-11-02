На Луганщині відкрили пам’ятний знак Герою України Тарасу Матвіїву
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.
"У відкритті пам'ятного знаку взяли участь члени родини, близькі люди, військові та керівництво району", - йдеться у повідомленні.
Присутні вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам’ятника, висадили алею пам’яті.
Тарас Матвіїв був командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. 10 липня 2020 року близько 20:00 бойовики обстріляли позицію, якою командував Матвіїв, у районі села Троїцьке Попаснянського району. Одна з мін потрапила в бліндаж із військовими. Тарас першим кинувся на допомогу побратимам, однак міна впала на позицію і осколками смертельно його поранила.
Він встиг попрацювати журналістом, був членом 3 сотні Самооборони під час Революції Гідності, після якої пішов на фронт спочатку як волонтер, а далі як боєць у складі добровольчої частини «Карпатська Січ». У 2019 році повернувся до військової справи у складі 24-ї ОМБр.
Влітку Президент України Володимир Зеленський присвоїв Тарасу Матвіїву звання Герой України посмертно.