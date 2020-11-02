На Луганщині відкрили пам’ятний знак Герою України Тарасу Матвіїву

Відкриття пам’ятного знаку Герою України Тарасу Матвіїву відбулося в селі Троїцькому в Попаснянському районі Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.

"У відкритті пам'ятного знаку взяли участь члени родини, близькі люди, військові та керівництво району", - йдеться у повідомленні.

Присутні вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам’ятника, висадили алею пам’яті.

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Тарас Матвіїв був командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. 10 липня 2020 року близько 20:00 бойовики обстріляли позицію, якою командував Матвіїв, у районі села Троїцьке Попаснянського району. Одна з мін потрапила в бліндаж із військовими. Тарас першим кинувся на допомогу побратимам, однак міна впала на позицію і осколками смертельно його поранила.

Він встиг попрацювати журналістом, був членом 3 сотні Самооборони під час Революції Гідності, після якої пішов на фронт спочатку як волонтер, а далі як боєць у складі добровольчої частини «Карпатська Січ». У 2019 році повернувся до військової справи у складі 24-ї ОМБр.

Влітку Президент України Володимир Зеленський присвоїв Тарасу Матвіїву звання Герой України посмертно.