На вулиці Милославській до листопада обмежать рух транспорту

У Києві на вулиці Милославській із 3 березня до 1 листопада частково обмежать рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на Офіційному порталі Києва.

"Розпочинається капітальний ремонт вулиці Милославської, на якій із 3 березня до 1 листопада частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє КК "Київавтодор", - сказано в повідомленні.

Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Радунської (разом із кільцевою розв’язкою) до вулиці Оноре де Бальзака.

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Капітальний ремонт планують закінчити до завершення дорожньо-ремонтного сезону. Основну частину робіт виконають до кінця літа.

"Київавтодор" перепрошує за незручності і просить водіїв не лишати автомобілі у крайніх смугах дороги.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві з 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі через ремонтні роботи частково обмежений рух транспорту.