На вулиці Милославській до листопада обмежать рух транспорту
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на Офіційному порталі Києва.
"Розпочинається капітальний ремонт вулиці Милославської, на якій із 3 березня до 1 листопада частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє КК "Київавтодор", - сказано в повідомленні.
Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Радунської (разом із кільцевою розв’язкою) до вулиці Оноре де Бальзака.
Капітальний ремонт планують закінчити до завершення дорожньо-ремонтного сезону. Основну частину робіт виконають до кінця літа.
"Київавтодор" перепрошує за незручності і просить водіїв не лишати автомобілі у крайніх смугах дороги.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві з 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі через ремонтні роботи частково обмежений рух транспорту.