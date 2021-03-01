На вулиці Борщагівській у Києві на пів року обмежили рух транспорту
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Укрінформ
На вул. Борщагівській розпочали новий етап капітального ремонту.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК «Київавтодор» у Фейсбуці.
«Оновлюємо покриття на ділянці між просп. Повітрофлотським і вул. В. Гетьмана (Індустріальний шляхопровід) у напрямку Борщагівки. У найближчі тижні триватимуть підготовчі роботи. Невдовзі розпочнемо ремонт тротуару і облаштування велодоріжок», - йдеться у повідомленні.
Основні ремонтні роботи планують виконати у найближчі місяці.
Під час ремонту рух транспорту буде обмежений частково.
Як повідомлялося, з 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі частково обмежено рух транспорту.