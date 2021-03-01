На вулиці Борщагівській у Києві на пів року обмежили рух транспорту

На вул. Борщагівській розпочали новий етап капітального ремонту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК «‎Київавтодор» у Фейсбуці.

«‎Оновлюємо покриття на ділянці між просп. Повітрофлотським і вул. В. Гетьмана (Індустріальний шляхопровід) у напрямку Борщагівки. У найближчі тижні триватимуть підготовчі роботи. Невдовзі розпочнемо ремонт тротуару і облаштування велодоріжок», - йдеться у повідомленні.

Основні ремонтні роботи планують виконати у найближчі місяці.

Під час ремонту рух транспорту буде обмежений частково.

Як повідомлялося, з 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі частково обмежено рух транспорту.