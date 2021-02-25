Індустріальний міст у Києві перекриють на три місяці

У Києві з 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі частково обмежать рух транспорту і пішоходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"З 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі частково обмежать рух транспорту. Розпочинається перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу. Роботи виконають у комплексі з оновленням вул. Борщагівської", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році.

Із 27 лютого роботи розпочинають на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня – розпочнуть також у напрямку Борщагівки. Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу.

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Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро «Шулявська».

Як повідомлялося, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у 2021 році планує відремонтувати та побудувати 150 мостів.