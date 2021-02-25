На трьох станціях метро можуть обмежити вхід через футбольний матч

У зв’язку із футбольним матчем 25 лютого можливе обмеження на вхід до станцій столичного метро «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу можливі деякі зміни в роботі столичної підземки. Гра між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) розпочнеться о 19:55. Перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська». Після закінчення матчу можливе обмеження на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як повідомляв Укрінформ, матч «Шахтар» - «Маккабі» зіграють в четвер, 25 лютого, в Києві. Початок зустрічі о 19:55. Перша гра в Ізраїлі завершилася перемогою команди Луїша Каштру (2:0).