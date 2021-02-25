На трьох станціях метро можуть обмежити вхід через футбольний матч
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
«Сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу можливі деякі зміни в роботі столичної підземки. Гра між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) розпочнеться о 19:55. Перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська». Після закінчення матчу можливе обмеження на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Як повідомляв Укрінформ, матч «Шахтар» - «Маккабі» зіграють в четвер, 25 лютого, в Києві. Початок зустрічі о 19:55. Перша гра в Ізраїлі завершилася перемогою команди Луїша Каштру (2:0).