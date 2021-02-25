«Шахтар» і «Динамо» зіграють матчі у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

У Лізі Європи УЄФА у четвер, 25 лютого, пройдуть поєдинки у відповідь 1/16 фіналу, в яких зіграють футболісти донецького «Шахтаря» і київського «Динамо».

Текстова трансляція обох матчів за участю українських клубів - на сайті Укрінформу. «Шахтар» на столичному НСК «Олімпійський» о 19.55 прийматиме ізраїльський «Маккабі» з Тель-Авіва. Гру транслюватиме телеканал «Футбол 1», передає Укрінформ. «Динамо» в свою чергу о 22.00 на «Ян Брейдель» зустрінеться з бельгійським «Брюгге» (покаже «Футбол 2»). Читайте також: «Шахтар» побажав «Динамо» перемоги у матчі з «Брюгге» Нагадаємо, в перших матчах «Шахтар» на виїзді переміг «Маккабі» з рахунком 2:0, а «Динамо» і «Брюгге» зіграли в Києві внічию - 1:1.