«Шахтар» побажав «Динамо» перемоги у матчі з «Брюгге»

Донецький футбольний клуб "Шахтар" підтримав київське "Динамо" перед матчем у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського "Брюгге".

"Гірники" надіслали динамівцям повідомлення на сторінці у Twitter.

"Бажаємо "Динамо" перемоги у матчі з" Брюгге ", - йдеться у повідомленні.

"Динамо" із вдячністю відреагувало таким твітом: "Дякуємо. Буде прекрасно, якщо дві українські команди продовжать виступи в єврокубках".

Додамо, що обидві зустрічі Ліги Європи УЄФА за участю українських команд відбудуться у чтваерг, 25 лютого. Поєдинок "Брюгге" - "Динамо" розпочнеться о 22.00 (матч в Києві приніс результат 1:1), а гра "Шахтар" - "Маккабі", Тель-Авів стартує о 19.55 (перший матч - 2:0 на користь українського клубу).

Фото: twitter.com/FCShakhtar.