Столична підземка нагадала про можливі зміни в роботі сьогодні увечері

Київський метрополітен повідомив про можливі зміни в роботі деяких станцій у центрі міста в неділю, 28 лютого.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу київського метрополітену.

Причиною цього є проведення на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Зоря» (Луганськ).

Після закінчення гри можливе обмеження на вхід станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого». При цьому кажуть, що станції закривати не будуть.

Читайте також: Київ та ЄБРР підписали кредитний договір на закупівлю 50 нових вагонів метро

"Такі заходи передбачені з метою забезпечення належного і безпечного перевезення пасажирів, а саме з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: Матч «Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ) за прогнозами спортивних оглядачів, буде одним із найважливіших футбольних матчів 16-го туру Української прем’єр-ліги.