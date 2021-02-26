Європейський банк реконструкції та розвитку і КП «Київський метрополітен» підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю 50 нових вагонів метро.

Як передає Укрінформ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко за результатами підписання відповідних угод, повідомляє КМДА.

Крім того, Київська міська рада та ЄБРР підписали необхідний для цього договір гарантій.

«Ми раді, що співпраця з таким надійним партнером Києва, як Європейський банк реконструкції і розвитку, продовжується. І сьогодні ми виходимо на новий етап такого співробітництва. Мова йде про оновлення рухомого складу Київського метрополітену, - зазначив Кличко.

За його словами, за рахунок кредиту ЄБРР у розмірі 50 млн євро місто зможе закупити 50 нових вагонів. Це, фактично, 10 поїздів столичної підземки.

"Сьогодні ми підписуємо кредитний договір між ЄБРР та Київським метрополітеном і договір гарантії між Київською міською радою та ЄБРР. І сподіваюся, що до кінця цього року ми укладемо контракт на придбання нових вагонів для столичного метро. За умовами кредитування місто отримає від ЄБРР розстрочку платежу на 12 років», – додав мер столиці.

Київ та ЄБРР підписали кредитний договір на закупівлю 50 нових вагонів метро

Він зауважив, що сьогодні парк Київського метрополітену складає 800 вагонів. Близько 100 з них – у критичному стані і потребують оновлення в найближчих 3-4 роки. За допомогою цього кредиту буде оновлено половину застарілого рухомого складу.

«Де їздитимуть нові вагони? Ви знаєте, що зараз місто будує дві нові станції метро на Виноградар – «Мостицьку» і «Проспект Правди». І до кінця року ми плануємо відкрити їх. На сьогодні вже розроблено понад 700 метрів із 1,3 км тунелю під землею в напрямку метро «Сирецька». Будується тунель і між майбутніми станціями «Мостицька» та «Проспект Правди». Тому ці вагони будуть обслуговувати саме Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену», – повідомив Кличко.

«Ми раді можливості підтримати Київ у питанні розширення послуг метро до густонаселених та віддалених районів міста. Наша позика сприятиме тому, аби більше жителів української столиці в майбутньому змогли залишати свої автівки вдома та пересуватися містом із комфортом», – сказав керуючий Директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

У КМДА нагадали, що починаючи з 2019 року за підтримки ЄБРР столиця розпочала реалізацію низки важливих проєктів у рамках програми «Зелені міста». Проєкти стосуються розвитку транспортної інфраструктури та модернізації системи централізованого теплопостачання міста. Загальна сума проєктів складає 320 млн євро. Зокрема, 180 млн євро – на модернізацію міського транспорту, 140 млн євро – на модернізацію системи централізованого теплопостачання столиці.

Як повідомляв Укрінформ, Київська міська рада ухвалили рішення про надання місцевих гарантій Європейському банку реконструкції та розвитку для закупівлі нових вагонів метро.