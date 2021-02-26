Три станції столичного метро можуть закрити на вхід через футбол

Увечері 28 лютого можливе обмеження на вхід до станцій метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» у зв’язку із проведенням футбольного матчу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КП «Київський метрополітен».

«У неділю, 28 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Зоря» (Луганськ), можливі деякі зміни в роботі столичної підземки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після закінчення гри, для належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

«Київський метрополітен» перепрошує за можливі незручності.