Три станції столичного метро можуть закрити на вхід через футбол

Три станції столичного метро можуть закрити на вхід через футбол

Укрінформ
Увечері 28 лютого можливе обмеження на вхід до станцій метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» у зв’язку із проведенням футбольного матчу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КП «Київський метрополітен».

«У неділю, 28 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Зоря» (Луганськ), можливі деякі зміни в роботі столичної підземки», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після закінчення гри, для належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

«Київський метрополітен» перепрошує за можливі незручності.

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